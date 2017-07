VIDÉO - Tour de France : il a gagné la 4e étape avec ce mardi, à quoi ressemble le vélo d'Arnaud Démare ?

Utilisé par l'ensemble de la team FDJ, le Pulsium a la particularité d’être équipé de la technologie développée par Lapierre, le SAT (Shock Absorption Technology). Une bande de caoutchouc permettant de filtrer toutes les impuretés rencontrés sur la chaussée et de limiter les vibrations, notamment sur les parcours en pavé. Pesant 8,6 kg, le vélo dispose d'un pédalier mécanique (Shimano Ultegra) muni de 11 vitesses.





De plus, la fourche en carbone installée à l'avant du vélo, et donc ultra-légère, transforme la "bête" en une machine plus que maniable, une caractéristique importante pour un sprinteur, surtout lors d'étapes houleuses comme celle de mardi, où il faut sans cesse dévier de sa trajectoire pour prendre le dessus sur ses adversaires.