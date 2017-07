VIDÉO - Tour de France : quand des 2CV font la course avec le peloton de coureurs !

C’est bien connu, le public se déplace en masse à chaque passage des coureurs du Tour de France. Et certains de ses membres sont prêts à tout pour les scruter de plus près. Ce vendredi, lors de la 7e étape qui reliait Troyes à Nuits-Saint-Georges, Chris Froome, Arnaud Démare et compagnie ont eu la bonne surprise de faire la course avec des concurrents quelques peu particuliers.