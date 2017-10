100 députés veulent connaître les conséquences de la réforme de l'ISF pour les 100 plus grandes fortunes de France

Celle-ci a été paraphée par les 31 députés socialistes du groupe Nouvelle Gauche, dont Olivier Faure, les ex-ministres Delphine Batho et Stéphane Le Foll et l'ancienne rapporteure générale du Budget Valérie Rabault. Parmis les autres signataires, 17 Insoumis, comme Jean-Luc Mélenchon et Eric Coquerel et 16 députés du groupe à dominante communiste, tel André Chassaigne.





Du coté des socialistes, 35 sénateurs ont adhéré à cette démarche à l'instar d' anciens ministres comme Laurence Rossignol, David Assouline ou Patrick Kanner(en revanche, leur président Didier Guillaume n'en est pas). En outre, quelque 15 sénateurs communistes ou apparentés ont signé comme Pierre Laurent, le numéro un du parti.





En ce qui concerne la branche centriste, un seul parlementaire est a dénombré. Il s'agit du président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde.