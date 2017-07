3 millions de Mercedes diesel rappelés par Daimler pour cause de moteurs manipulés

Le scandale du diesel chez Volkswagen, qui avait éclaté en septembre 2015, n’était-il que l’arbre qui cache la forêt ? Daimler, autre prestigieux constructeur allemand, se trouve à présent dans l’œil du cyclone. Et pour cause : sur les cinq marques allemandes concernées ayant accepté de rappeler plus de 600.000 de leurs véhicules en Europe, environ 280.000 proviennent de Daimler. La semaine dernière, une perquisition a encore eu lieu dans ses locaux pour chercher, affirment les médias locaux, un nouveau système de réduction des émissions polluantes, plus difficilement traçable que celui par lequel le scandale est venu, car il ne se mettrait en route que les des contrôles officiels… Et ce mercredi, le groupe publie un communiqué annonçant que plus de trois millions de Mercedes diesel en Europe sont rappelés !