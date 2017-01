A quel âge pensez-vous que l’on achète le plus de meubles Ikea ?

Et c’est en effet ce que montre l’étude Earnest. Selon les données déclaratives analysées par la plateforme de crédit, le pic d’achat des meubles en kit suédois est atteint à 24 ans. Parmi les autres marques d’ameublement et d'aménagement d’intérieur étudiées dans le même temps par Earnest aux Etats-Unis (14 au total), la seconde "plus jeune" enseigne, Bed Bath & Beyond, affiche un pic d'achat à 31 ans.





L'âge de 24 ans passé, néanmoins, l’engouement pour l’enseigne bleu et jaune ne se tarit pas. Le pourcentage de clients déclarant faire leurs achats chez Ikea reste ainsi stable durant dix ans. Et ce n’est qu'après 34 ans que le nombre de clients se réduit progressivement, mais nettement.