A Saint-Lô, le centre-ville dynamique fait recette

COMMERCE - Saint-Lô est une ville de taille moyenne et pourtant, elle compte plus de 200 commerces dans son centre. Epiceries, maroquiniers, librairies... Les 20.000 habitants profitent de cette diversité. Mais entretenir ce dynamisme, face à la concurrence des grandes surfaces en périphérie, c'est un défi. La mairie a donc créée un poste spécifique chargé de mettre en place des opérations de communications avec les commerçants, mais aussi pour en attirer de nouveau ! Et ça marche.