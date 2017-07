Allocation de rentrée scolaire : y avez-vous droit, quel montant et quand est-elle versée ?

MODE D’EMPLOI - Si vous êtes parent d’un enfant scolarisé, âgé de 6 à 18 ans, et si vos ressources ne dépassent pas un certain seuil, vous pouvez prétendre à une aide financière. L’Allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée fin août et son montant est établi selon l’âge de l’enfant.