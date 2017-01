Alstom-Bombardier remporte le méga-contrat des RER Nouvelle Génération

L’annonce a été officialisée ce mercredi, suite aux conseils d’administration du Stif et de la SNCF. Elle clôt quatre ans de tergiversations autour du développement de ces nouvelles rames régionales. Le premier appel d’offres avait en effet été lancé en 2012 et annulé, faute de réponses satisfaisantes. Un second avait été lancé en mai 2013. Face à Alstom-Bombardier, l’allemand Siemens avait rapidement renoncé, ne laissant en compétition que le consortium franco-canadien et l’espagnol CAF. Ce dernier a été éliminé après que la SNCF, en charge de l’appel d’offres, a jugé que l’espagnol ne serait pas en mesure de livrer 70 rames par an. Ce que l’industriel a contesté.