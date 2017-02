Amende record de près de 300.000 infligée à un loueur Airbnb à Amsterdam

Tout a débuté par des voisins mécontents. Après une enquête déclenchée à la suite de la plainte de résidents excédés par les nuisances qu’ils subissaient, la municipalité d’Amsterdam a infligé une amende record de 297.000 euros à un propriétaire et un service de conciergerie qui louaient la bagatelle de 11 appartements via la plateforme Airbnb, tous situés dans une même rue du centre-ville de la capitale néerlandaise.





"Ces appartements, privés, ne peuvent être loués plus de 60 jours par an", a expliqué Jeanine Harders, porte-parole de la municipalité, citée par l’AFP, refusant de préciser quelles autres législations locales le propriétaire et la société avaient enfreintes.