Impôts, écoles, fonctionnaires... Cinq ans après l'élection de Hollande, comment va la France ?

Alors que 13.000 emplois de policiers et gendarmes avaient été supprimés sous Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, François Hollande a tenté de renverser la balance. Le budget 2017 du ministère de l'Intérieur a notamment été marqué par une hausse de 3,7%. Au total, ce sont près de 9000 nouveaux postes de policiers et gendarmes qui ont été actés durant son quinquennat. En plus de ces chiffres, le président de la République avait annoncé un coup de pouce substantiel de 250 millions d'euros pour moderniser la police et l'engagement en 2016 de 865 millions d'euros sur cinq ans pour améliorer les carrières et les primes de risques.