Automobile : "Le marché du diesel n’a pas fini de souffrir"

DÉCLIN - Il y a quelques années, le diesel était devenu une cause nationale. Entre 1981 et 2008, sa part dans le monde automobile français avait grimpé de 70 %. Mais pour la première fois, en 2017, il y a eu plus de ventes de voitures-essence que de diesel. Entre l’impact sur l’environnement et l’affaire Volkswagen, les Français semblent avoir fait leur choix.