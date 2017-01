Avant la retraite, un patron nantais cède son entreprise à ses employés

"Y'en a plein qui auraient pris le pognon. Lui, il préfère nous soutenir", rapporte Ouest France citant les salariés de l’entreprise. "Je dois bien ça aux salariés. Pour moi, il est naturel que l'entreprise reste au personnel : on a bâti le projet ensemble", commente pour sa part Eric Belile. Après une carrière brillante chez Canon, explique Ouest France, ce dernier, arrivé en France en tant que réfugié politique décide de monter son entreprise à l’aube de la trentaine.





Vingt-cinq ans plus tard, l’affaire est florissante et dégage un chiffre d’affaires de huit millions d’euros et un taux de croissance de 25%. Avant de partir définitivement à la retraite, le patron altruiste, même s’il s’en défend, va accompagner ses équipes afin de réussir au mieux le passage de témoin.