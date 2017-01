Aviation : voici le top 10 des grandes compagnies aériennes qui sont (presque) toujours à l’heure

Dans le secteur aérien, les retards ne semblent pas être une fatalité. La société d’analyses FlightStats, spécialisée dans les données du transport aérien, compile chaque année des milliers d’informations relatives à l’activité des compagnies aériennes, parmi lesquelles celles concernant la ponctualité des vols.





Sur la base d’informations fournies par les compagnies elles-mêmes, mais aussi par les autorités de l’aviation civile et les aéroports, concernant les horaires de départs et d’arrivés des vols, FlightStats est en mesure de définir le classement des compagnies internationales les plus ponctuelles au monde. On apprend ainsi que choisir la mauvaise compagnie, en termes de respect des horaires, signifie 55% de risques d’être en retard contre seulement 11% pour la meilleure.