Baisse des charges : petits patrons et artisans toujours sceptiques

DOUTES - Cette petite ville de 5.000 habitants compte 3 boucheries. Grâce à une clientèle fidèle, celle qui accueille nos équipes peut générer jusqu'à 300 passages en caisse le samedi. Depuis 1987, le propriétaire, passionné par la viande, est son propre patron. Les baisses de charges et la simplification administrative ? Il peine à y croire. Surtout qu'ici, on ouvre tôt et on ferme tard, pour lutter contre la grande distribution. Et ça coûte cher.