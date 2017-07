Baisse du chômage en juin : 10.900 demandeurs d'emploi en moins

Bonne nouvelle pour le gouvernement. Après une hausse importante le mois dernier (+0.6%), le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a chuté de 0,3 % en juin. L'indicateur fait le "yo-yo", alternant depuis le début de l'année les mois de baisse et de hausse.





Pour contourner la volatilité des statistiques de Pôle emploi, le ministère du Travail recommande de "privilégier les évolutions en tendance plutôt qu'au mois le mois". Le nombre de chômeurs est en baisse de 24.900 personnes (-0,7%) sur le deuxième trimestre et de 36.500 personnes (-1,0%) sur un an. Il reste, en revanche, en hausse de 16.100 personnes (+0,5%) sur les six premiers mois de 2017.





Sur le seul mois de juin, l'indicateur est stable en ajoutant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité au cours du mois (catégories B et C), à 5,56 millions en métropole et 5,87 millions en France entière.