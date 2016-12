Bobines de films stockées au fort d’Ivry : la Cour des comptes s'alarme des risques pour la population

Après avoir rappelé les mesures de sécurisation prises – "mise en place de déshumidificateurs et de climatisation", ainsi que "la réalisation de caissons réfrigérés et d’un mur écran en cas d’incendie et d’explosion" -, le ministre s'en tient à "l’amélioration ou la reconstruction des installations existantes", alors même qu’il reconnaît les défauts répétés qui sont apparus sur des caissons de sécurité. Quant à la mise en conformité du fort, dont la Cour souligne la nécessité, le ministre précise qu’elle est en cours mais que son instruction administrative devrait encore prendre environ un an.





En attendant, des travaux d’infrastructure sont prévus au fort d’Ivry, avec notamment la construction de bassins de rétention des eaux d’extinction d’incendie. "Une 'remise en sécurité', telle que recommandée par la Cour, nécessitera donc des délais incompressibles. L’ensemble des travaux de rénovation des installations existantes pourrait être finalisé début 2018", conclut Jean-Yves le Drian.