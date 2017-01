Brexit : HSBC veut déplacer 1000 emplois de Londres à Paris

Un déménagement forcé. Depuis le forum de Davos en Suisse, le directeur général de HSBC, Stuart Gulliver, a confirmé dans une interview à Bloomberg Television qu’avec la sortie du marché unique du Royaume-Uni, un millier d’emplois à Londres devraient être déplacés à Paris. Stuart Gulliver a expliqué que, parmi les divers départements de la banque au Royaume-Uni, c’est son activité d’investissement sur les marchés mondiaux qui serait touchée par la sortie du marché unique, confirmée mardi par la Première ministre Theresa May.





"Il y ce que nous appelons l'activité de banque mondiale et de marché, et c'est celle pour laquelle j'ai dit publiquement, il y a un moment déjà, qu'il y aurait un millier d'emplois qui sont couverts par la législation européenne et qui, dans le cadre de l'accès au marché unique, devraient probablement aller en France dans notre cas", a expliqué le patron de HSBC d'après une transcription de l'interview transmise mercredi et traduite par l’AFP.