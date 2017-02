Brexit : "Quand avez-vous emmené votre conjoint en week-end à Francfort ?", comment Paris tente de séduire la City

La présidente de la région Ile-de-France a tenté tous les arguments : "Et puis il y a la qualité de vie culturelle, la cuisine, l'accès aux soins, l'éducation. Pour cela, Paris est au premier rang en Europe continentale. Et j'ose à peine vous poser cette question : Quand avez-vous emmené la dernière fois votre conjoint en week-end à Francfort ?".





L’objectif est de séduire les 20 à 30.000 salariés potentiels (et fortunés...) mais aussi de rassurer les entrepreneurs. "Bien sûr, il y a des contraintes sur la flexibilité du travail (...) et il y aussi des progrès à faire sur les charges sociales. Mais après les élections présidentielles, la plupart de ces points seront clarifiés", a expliqué le président de l'association Paris Europlace, Gérard Mestrallet. Avec des charges sociales patronales et un droit du travail qui inquiètent les investisseurs, Paris possède un fort handicap face à Francfort.