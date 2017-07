Brexit : un document accuse la France d'agir dans l'ombre pour affaiblir la city de Londres

Destiné au ministère britannique des Finances et aux députés, le mémo décrit sa rencontre avec le gouverneur de la banque centrale française comme " la pire (qu’il) a eu dans L’Union européenne. Ils sont en faveur du Brexit le plus dur possible. Ils veulent des perturbations. Ils cherchent activement la désagrégation des services financiers".





"Chaque pays, assez logiquement, guette les opportunités que le Brexit offre mais les Français vont plus loin", poursuit Jeremy Browne. "Ils sont heureux de voir des effets préjudiciables à la City de Londres même si Paris n’en bénéficie pas". Selon lui, cette avidité néfaste n’est pas le fait du seul secteur financier ou de quelques individus mais "le comportement collectif de toute la France devenue plus gourmande et plus ferme avec l’élection de Macron".