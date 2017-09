Vers la fin de la taxe d'habitation ? "On ne sait pas comment ils vont trouver l'argent pour compenser"

Journaliste : Quelles répercutions aurait cette baisse de recettes fiscales ?

Caroline Cayeux : Cette rentrée d'argent sert à payer les services que nous offrons aux concitoyens, que ce soit les crèches, que ce soit les cantines, que ce soit les transports, que ce soit la voierie, cela fait partie des recettes qui nous permettent d’assumer nos responsabilités. C’est très bien pour le pouvoir d’achat mais quand nous allons, nous, les élus, dire "eh bien les repas à la cantine vont coûter plus cher" ou alors "il y aura moins de places dans les centres de loisirs" et bien, là, on prendra conscience que c’est un vrai problème à la fois de communication avec les élus et à la fois de recettes fiscales.

Journaliste : Comment sera compensée cette exonération ?

Caroline Cayeux : Ça représente 22 milliards d'euros en moins alors qu'à chaque fois que l'on rencontre les ministres chargés des comptes publics et du budget, ils nous annoncent tous qu'il faut faire 16 milliards d’économie l’année prochaine, donc on ne sait pas comment ils vont trouver cet argent. Au niveau des communes, le gouvernement nous a accordé un dégrèvement* (décharge d'impôt, ndlr) à hauteur de 80% (après l'annonce de l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, ndlr), est-ce que du coup il sera de 100%, ça on ne le sait pas encore. Et puis être dégrevé c'est bien, mais est-ce que ce sera réévalué chaque année ? Le cas échéant, les maires seront sans doute tentés de ne plus construire dans leurs communes. D'autant plus que la taxe sur le foncier et bâti a un certain âge et n'a jamais été réévaluée. Est-ce qu'ils vont mettre en place un autre impôt pour conserver ce lien fiscal avec les concitoyens ? Pour l'instant, on n'en est pas là.