Carrefour : des salariés débrayent contre le travail dominical dans les hypermarchés

Ouvrir le dimanche matin "est de plus en plus demandé par les clients", assure la direction, ce que conteste la CFDT. Mais "il n'y a aucune volonté d'ouvrir tous les hypermarchés le dimanche matin. Tout dépendra de l'environnement de chacun des magasins et de l'attente de ses clients", a précisé mardi à l'AFP un porte-parole du groupe. Dans le commerce à prédominance alimentaire, la loi Macron d'août 2015 prévoit une majoration salariale de minimum 30% pour les surfaces de vente supérieures à 400 m2. La dernière proposition de Carrefour est "à une majoration de 80% [...] ou une récupération des heures majorées par dimanche matin travaillé".





Le groupe insiste sur "le volontariat" des collaborateurs et prévoit un "renforcement des équipes le dimanche matin par la création de plusieurs centaines de postes dédiés à cette plage horaire dans les magasins qui seraient concernés". Pour la CFDT, ce projet "ouvre la porte à une ouverture systématique" et "il n'est pas question de laisser s'installer la banalisation du travail du dimanche qui solde le repos dominical et est un non-sens économique avec une rentabilité quasi-nulle".





Le syndicat dénonce un accord "inapplicable" et "des annonces d'embauches qui risquent de se faire au détriment du travail dans la semaine". Il souligne que la direction refuse de fournir aux syndicats la liste des hypermarchés concernés. La CFDT dit avoir consulté "10.200 salariés à ce jour" dont "94% se sont prononcés contre le projet d'accord". Ouvrir le dimanche, voilà un débat qui déchaînent les passions. Le 2 janvier, les syndicats et la direction du Printemps ont fini par trouver un terrain d'entente, après le BHV, les Galeries Lafayette et Le Bon Marché. Reste à constater les effets de cette mesure sur le long terme.