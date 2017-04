CARTES – Chômage en Europe : où en est-on ?

Eurostat estime qu’en février 2017, 19,750 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’Union européenne, dont 15,439 millions dans la zone euro. Sur un an, par rapport à février 2016, le chômage a baissé de 1,852 million (-0,9%) de personnes dans l’UE et de 1,246 million (-0,8%) dans la zone euro. De quoi entrevoir une reprise ? "Le marché du travail bénéficie de la croissance solide de la zone euro et d'une confiance économique robuste", juge Howard Archer, économiste chez Markit, société d’information économique. Selon les prévisions de la Commission européenne, la croissance de la zone euro devrait en effet atteindre 1,6% en 2017 et 1,8% en 2018, après 1,7% en 2016.





Faisant allusion aux élections à venir en France ou en Allemagne, aux négociations sur le Brexit ou aux incertitudes qui pèsent sur la politique étrangère de Donald Trump notamment, l’analyste met néanmoins en garde contre "des incertitudes politiques et économiques" qui pourraient "rendre les entreprises plus prudentes dans leurs perspectives d'emplois". Et là-encore, les contextes nationaux devraient largement jouer. Preuve en sont les prévisions de croissance pour 2017 qui varient, par exemple, de 1,3% en France ou 1,4% en Allemagne - en-dessous de la moyenne - à 2,2% en Espagne ou 2,7% en Grèce - au-dessus de la moyenne. Peut-être de quoi permettre d'envisager un nivellement des grandes disparités qui, pour l’heure, continue de demeurer.