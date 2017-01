Chantiers navals STX de Saint-Nazaire : le constructeur italien Fincantieri retenu par la justice sud-coréenne

Le constructeur naval Fincantieri a été retenu mardi 3 janvier comme "candidat préféré" à la reprise des chantiers navals STX de Saint-Nazaire. "Le tribunal est parvenu à une décision cette après-midi", a déclaré le juge Choi Ung-Young, porte-parole du tribunal de commerce du district central de Séoul (Corée-du-Sud), sans faire plus de commentaires. Une annonce qu'on n'attendait plus ce mardi puisque, plus tôt dans la journée, la justice sud-coréenne avait annoncé qu'elle reportait sa décision.





La semaine dernière, la justice coréenne confirmait que Fincantieri était le seul candidat à avoir présenté une offre de reprise pour le chantier. Le tribunal devait avoir un retour du cabinet Samil PricewaterhouseCooper en charge de la vente, avant de pouvoir le valider. "Tant que la requête n'est pas soumise, l'identité du candidat préféré ne peut-être dévoilée", avait expliqué Choi Ung-Young. Le cabinet Samil PricewaterhouseCooper a finalement rendu sa décision avec un peu de retard.