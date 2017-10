Colère des agriculteurs : mais pourquoi en veulent-il autant à E.Leclerc ?

Les deux camps s'opposent. D'un côté le géant E. Leclerc et de l'autres les agriculteurs et quelques industriels. En cause : le projet du gouvernement qui envisage de relever le seuil de revente à perte (SRP) des produits alimentaires et d'encadrer des productions. Michel Edouard Leclerc l'emblématique patron des supermarchés éponymes, est contre, jugeant que cette mesure allait entrainer "5% à 15% des prix à la consommation". Les agriculteurs, pour la plupart, y sont favorables.





Le bras de fer s'est traduit par des actions devant plusieurs magasins dimanche et lundi soir. Six actions ont notamment été menées en Loire-Atlantique, en Vendée, mais aussi le Maine-et-Loire où des agriculteurs ont déversé du fumier et de la paille brûlée. Quelques jours plus tôt, des magasins E. Leclerc des Côtes d'Armor avaient été la cible "d'actions de taggage".





La hausse du seuil de revente à perte (SRP) - le prix en dessous duquel un distributeur ne peut pas vendre un produit - divise les acteurs de la filière. Son augmentation, soulignent ses défenseurs, permettrait de mettre un terme à la "guerre de prix bas" et assurerait de meilleures marges aux distributeurs et de meilleurs revenus aux agriculteurs.