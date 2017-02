Comment expliquer la forte baisse du surendettement des Français ?

194.194 : c'est le nombre de dossiers de surendettement reçus, en 2016, par la Banque de France. Une baisse de plus de 10% par rapport à 2015. Alors, comment expliquer un tel recul ? Tout d'abord, le recours au crédit de consommation est en nette diminution. Et c'est là la principale raison à cette baisse : les ménages qui doivent faire face au surendettement cumulent, en règle générale, un crédit immobilier et un crédit à la consommation.