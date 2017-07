Comment le gouvernement veut économiser 4,5 milliards d'euros avant fin 2017

Et concernant les différents ministères ? "Il n’y a pas de coup de rabot global, selon la volonté du président de la République. Nous avons considéré qu’il y avait possibilité de réduire le train de vie des ministères : sur la gestion du parc des voitures, avec des appels d’offres mieux négociés, etc." répond-il, avant d'assurer que l'éducation ne sera pas impacté : "Il y a une économie de 75 millions d'euros. Mais il n’y aura pas de postes de professeurs supprimés pour la rentrée scolaire. Et nous allons tenir l’intégralité des promesses du président de la République, notamment sur l’accompagnement des auxiliaires de vie scolaire auprès des enfants handicapés"





S'il faut penser avant tout à 2017, l'avenir n'est pas négligé et le gouvernement se penche déjà sur les économies à faire en 2018 : "Nous anticipons avec des réflexions sur les réformes structurelles à mener, dès à présent, concernant la politique du logement, de l’emploi, la formation professionnelle. Je reçois d’ailleurs dès cette semaine tous mes collègues pour y travailler. Et sur les niches fiscales, il n’y a pas de tabous."