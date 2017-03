Dans les Landes, la grippe aviaire fragilise l’économie

INQUIÉTUDES - En janvier dernier, un foyer de grippe aviaire est détecté dans les Landes, à un kilomètre seulement de cet élevage. Conséquence, l'exploitation est à l'arrêt et, depuis, le moral est au plus bas : les 1800 canards de ce couple d'éleveurs ont été abattus. Au mieux, il faudra attendre fin mai pour une reprise d'activité mais ils ignorent s'ils pourront produire du foie gras pour l'hiver prochain... Tous les acteurs de la filière sont durement touchés et l’inquiétude, elle, est partagée.