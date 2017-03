Voici les 20 Français les plus riches en 2017

Premier constat : à quelques exceptions, en France également, les riches sont de plus en plus riches. Pour la première fois, la version française du magazine Forbes a dévoilé ce lundi 20 mars son classement des personnalités françaises les plus riches en 2017. Jusqu’à présent, il fallait farfouiller dans la version américaine pour débusquer les rares Français à faire partie du club des plus grandes fortunes de la planète.





En 2017, on compte donc 39 milliardaires en France En tête : Bernard Arnault. Le PDG de LVMH (11e rang mondial) affiche une fortune estimée à 38,6 milliards d'euros, selon Forbes France. Il devance l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt (14e rang mondial), avec 36,7 milliards d’euros, et Serge Dassault (54e rang mondial), avec 14,9 milliards d'euros. Les cinq premières fortunes du classement Forbes France pèsent à elles seules 125,8 milliards d'euros.