Déficit public : la Cour des comptes épingle l'"insincérité" du dernier budget de Hollande et tire la sonnette d'alarme

À la publication de ce rapport, l'ancien ministre des Finances Michel Sapin et son secrétaire d'État au Budget Christian Eckert n’ont pas tardé à réagir. Ils nient tous deux tout artifice comptable dans le budget 2017. "Durant le quinquennat de François Hollande, le gouvernement a fait preuve d'un sérieux budgétaire sans précédent", "permettant au déficit de reculer continûment, d'un niveau supérieur à 5% en 2011, dernière année du mandat précédent, à 3,4% en 2016", écrivent-ils dans un communiqué.





Du côté de l'opposition, le rapport de la Cour des comptes n'a rien d'étonnant. "Ça confirme ce qu'on n'a cessé de dire déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. [...] Je vous rappelle quand même que Monsieur Macron a été le plus proche conseiller de François Hollande. Il a été ministre de l'Économie et des Finances de François Hollande. Il ne peut pas non plus s'exonérer de ce constat extrêmement sévère !", déclare au micro de LCI Daniel Fasquelle, député LR du Pas-de-Calais. "Gilles Carrez, moi et quelques autres avions chiffré les choses à peu près comme ça", déclare de son côté le député LR de l'Oise et Président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale Éric Woerth. Il estime cependant que "la France ne peut pas en rester là".