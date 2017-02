DeleteUber : pourquoi les utilisateurs tournent le dos à Uber

"En trois ans, je n’ai jamais eu affaire à un être humain." "On nous traite comme du bétail." "Ils nous exploitent et on ne peut rien faire." Les témoignages, anonymes, de chauffeurs de VTC pour dénoncer les pratiques d’Uber abondent depuis de longs mois. Les nouveaux tarifs de l’entreprise leader de ce marché en plein essor les obligent à devoir travailler, en moyenne, 60 heures par semaine, pour gagner, dans le meilleur des cas, un salaire mensuel de 1.700 euros. En outre, la société s’arroge le droit de mettre à pied ses chauffeurs sans justification.





Et si ce conflit entre l'entreprise américaine et ses chauffeurs a récemment fait beaucoup de bruit en France, il n'y a pas que chez nous que les tensions existent. Au contraire, même, puisqu'elles sont encore plus exacerbées ces dernières semaines aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au point que de nombreux usagers y ont fait le choix d’opter pour une autre application.