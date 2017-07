Des coopératives agricoles s'implantent en bord de route pour attirer les vacanciers

De plus en plus d’exploitants agricoles se regroupent dans des coopératives pour vendre leurs produits. Des points de vente non plus sur les stands des marchés municipaux, mais des locaux situés en bord de route, pour toucher une clientèle locale comme touristique. Une vitrine pour les produits régionaux mais aussi un moteur économique local. Les agriculteurs se relayent pour tenir ces boutiques de produits du terroir et approvisionnent les hôtels et les chambres d’hôte de la région.