Commerce : qu'est-ce qui se cache derrière le CETA ?

Un accouchement douloureux. Présenté par les dirigeants européens comme un nouvel "accord modèle" de libre-échange, le traité commercial entre le Canada et l'UE, le CETA, alors qu'il entre ce mercredi dans sa dernière phase de validation, s'est heurté à de vives oppositions. Car ce texte, négocié depuis sept ans et qui prend désormais la forme d'un épais document de plus de 1.600 pages, supprimera plus de 99 % des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada. D'où certaines craintes, parfois avérées ou fantasmées.