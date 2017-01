Émergence des robots dans le monde du travail : quelles conséquences pour l’emploi ?

Les eurodéputés pointent notamment les risques que fait courir l’émergence de ces technologies pour l’homme. "Il faut garantir que les robots sont et restent au service de l'homme", estime le socialiste Mady Delvaux. Parmi les pistes soumises à la Commission européenne, les députés suggèrent notamment d’obliger les constructeurs à équiper les robots d’un "coupe-circuits" pour garantir la sécurité des personnes qui les utilisent.





Autres propositions : la création d’une agence européenne pour la robotique et l’intelligence artificielle et la rédaction d’un code de conduite éthique pour déterminer la responsabilité "des conséquences de la robotique sur les aspects sociaux, sur l'environnement et sur la santé humaine".