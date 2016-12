Emploi : 3e mois consécutif de baisse du chômage en novembre, une première depuis 2008

Dans le détail, les jeunes sont particulièrement concernés par cette diminution : - 10.900 en novembre (soit -2,3 %). Depuis le début de l’année, le chômage chez les 18-25 ans a baissé de 9,5% (soit 49.500 demandeurs d’emploi en catégorie A en moins).





"Cette baisse, qui s’inscrit désormais dans la durée, résulte notamment de la solide reprise des créations d’emploi salarié : près de 237.000 ont été enregistrées dans le secteur marchand au cours des 18 derniers mois consécutifs de hausse", explique le gouvernement.





Toutefois, en prenant en compte les travailleurs exerçant une petite activité (catégories B et C), le nombre de chômeurs continue d'augmenter, atteignant 5,48 millions (+0,3% sur un mois, +0,5% sur un an). Et chez les seniors (plus de 50 ans), la situation reste tendue en catégorie A, avec une hausse de 0,2% par rapport à octobre. Elle atteint +1,6% par rapport à novembre 2015.