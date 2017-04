Emploi : quels sont les métiers qui vont le plus embaucher cette année ?

Le secteur des services reste la principale locomotive puisqu'il concentre les deux tiers des intentions : +5,7% pour les services aux particuliers, +9,3% pour les services aux entreprises.





Dans le palmarès des métiers les plus recherchés figurent aussi les viticulteurs, arboriculteurs salariés ou cueilleurs qui s'avèrent aussi être les métiers pour lesquels la part d'emploi saisonnier est le plus élevé (97,1%). Les agents d'entretien, les serveurs, les professions de l'animation culturelle et les aides à domicile complètent le podium de métiers les plus porteurs en 2017.





Et c'est souvent dans ces mêmes métiers que les employeurs rencontrent le plus de difficultés à recruter : aides à domicile en tête, suivies par les ingénieurs et les cuisiniers.