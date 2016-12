En 2016, les 500 plus grosses fortunes ont gagné 237 milliards de dollars

2016, bon cru pour les grandes fortunes. Malgré une année agitée, les 500 personnes les plus riches de la planète terminent l’année avec 237 milliards de dollars de plus en poche qu’en janvier dernier. Effacés, donc, les 19 milliards de pertes enregistrés en 2015. Avec une fortune cumulée de 4.400 milliards de dollars, les 500 plus riches ont ainsi vu leur avoirs progresser de 5,7 % en un an, selon le classement établi par l'agence Bloomberg.





Le net ralentissement de l’économie chinoise, le Brexit ou encore l’élection américaine avaient pourtant de quoi secouer les placements et investissements des grandes fortunes, mais la remontée des prix dans le secteur de l’énergie et des matières premières et plus globalement la reprise des indices boursiers et du dollar ces derniers mois ont profité aux plus riches, particulièrement aux Américains. A l’inverse, l’assombrissement de l’économie chinoise a fait perdre quelque 11 milliards de dollars aux Chinois les plus fortunés.