En prévision de la vague de froid, EDF reporte l’arrêt de deux gros réacteurs

Dans ces conditions, l’absence de la production de sites comme Tricastin 2 et surtout Civaux 1 (1495 MW à lui seul) n’aurait pas manquée de se faire sentir au plus fort de la consommation électrique, soit au cours de la deuxième partie de la semaine. Si l’arrêt de Tricastin 2 a été reporté au 26 janvier et devrait durer un mois environ, celui de Civaux n’a été décalé que d’une petite semaine. Un nouveau report pourrait cependant être décidé prochainement, selon nos informations.