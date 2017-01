Énergie : la France passe la vague de froid et évite le black-out électrique

Mais d’autres facteurs ont joué. A commencer par la météo légèrement plus clémente qu’attendue. Au plus froid, les températures ont en moyenne oscillé entre -4 et -6°C et non -6°C et -8°C comme annoncé. Une différence de deux degrés notable à ces niveaux puisqu’elle se traduit par une économie d’électricité de quelque 5000 MWh, soit l’équivalent de la consommation de Paris, Lyon et Marseille réunis. Les Français ont en outre pu compter sur la solidarité de leurs voisins européens qui ont renforcé leurs capacités d’exportation d’énergie en direction du réseau hexagonal.





RTE réalise actuellement un bilan de la vague de froid afin notamment d’analyser l’évolution de la consommation sur la période ou encore mesurer l’impact des incitations de réduction de consommation électrique. Un retour d’expérience nécessaire si un autre épisode de froid devait s’installer en France avant la fin de l’hiver.