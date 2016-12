Pourquoi le carburant va continuer d’augmenter en 2017

Les automobilistes n’auront pas manqué de le remarquer, les prix à la pompe ne cessent de grimper. Le litre de gazole a même atteint ces derniers jours son plus haut niveau depuis l’été 2015. Une tendance qui concerne également l’essence sans-plomb et qui est partie pour durer. En cause, la stratégie des grands pays producteurs de pétrole, mais aussi et surtout le poids de la fiscalité sur les carburants en France.





Selon le dernier relevé des prix du publié par l’Union française des industries pétrolières (Ufip), la veille de Noël, le coût du gazole est ainsi passé de 1,08 euro le litre, début août, à 1,21 euro et de 1,268 à 1,38 euro pour le SP 95. Loin encore, cependant, du 1,5 euro atteint par le diesel en 2012.