Vous voulez vous épanouir dans votre vie professionnelle ? Voici les endroits du monde où il fait bon travailler

Notre bon vieil hexagone n'est pas exactement la destination qui fait rêver celui qui a des envies d'ailleurs. On dispose pourtant d'une des meilleures qualités de vie (15e selon l'index) avec nos infrastructures et notre service de soins loués partout à travers le monde. Les expatriés sondés apprécient également les 36,3 heures de travail par semaine... Mais là où le bât blesse, c'est quand il s'agit de facilité l'installation d'un expatrié où le parcours s'apparente à un authentique chemin de croix. Toujours selon le rapport, les personnes interrogées ont classé la France au 52e rang des pays où l'on se fait le plus aisément des amis (on se fait plus facilement des amis au Kazakhstan ou en Tanzanie par exemple).