Face à l’arrêt de l’offre iDTGVMAX, les abonnés en colère s’organisent

Un anniversaire qui passe mal. Il y a tout juste deux ans, le 28 janvier 2015, les usagers de la SNCF pouvait souscrire à une offre particulièrement attractive : iDTGVMAX. Soit un abonnement de voyages illimités sur le réseau iDTGV pour un montant mensuel de 59,99 euros ou moins de 720 euros par an. Le succès est au rendez-vous et la compagnie atteint rapidement le plafond de 10.000 abonnés. Mais voilà, l’offre avantageuse pour les grands voyageurs a vécu et doit s’arrêter dans trois mois, a annoncé la SNCF aux utilisateurs d’iDTGVMAX, pour céder à l’offre TGV Max, mais cette fois réservée aux jeunes âgés de 16 à 27 ans.





Pour les 10.000 abonnés de l’ancienne formule, l’annonce ne passe pas et la fronde s’organise. Sur la plateforme spécialisée Change.org, une pétition contre l’arrêt de l’offre réunit d'ailleurs plus de 4.000 signatures. La pression est mise sur les réseaux sociaux. Les "Max trotteurs" dénoncent le fait d’avoir été les "cobayes" d’une "expérimentation" jamais annoncée comme telle par la compagnie ferroviaire.