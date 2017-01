Fessenheim : un conseil d’administration d’EDF décisif pour l’avenir de la centrale nucléaire

Les syndicats de la centrale nucléaire de Fessenheim n’ont pas attendu le début du conseil d’administration d’EDF pour faire pression. Depuis lundi, ils sont mobilisés sur le site alsacien dans le but de faire pencher de leur côté la décision que 18 administrateurs du producteur d’électricité vont devoir prendre ce mardi. C’est l’avenir de la centrale nucléaire qui se joue.





Le conseil d’administration d’EDF doit examiner et se prononcer sur le protocole d’indemnisation conclu avec l’Etat (actionnaire à plus de 85% du groupe), pour enclencher ou non l’arrêt des réacteurs. Une indemnisation à hauteur de 466 millions d’euros, dont un premier versement de 100 milions d’euros sera attribué au moment de l’arrêt de la centrale (si c’est ce choix qui est voté).