Fin du conflit en Guyane : le gouvernement "acte" les 2,1 milliards supplémentaires réclamés par les contestataires

"Une journée déterminante pour l’avenir de la Guyane". Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer, a salué la signature vendredi soir d'un accord de fin de conflit entre l'Etat, les élus et le collectif "Pou la Gwiyann dékolé" qui pilotait la mobilisation. Dans cet accord, le gouvernement "acte" notamment les 2,1 milliards supplémentaires réclamés par le collectif, estimant que le plan d’urgence - d’un peu plus d’un milliard d’euros - initialement validé n’aurait pas permis au territoire d’Outre-mer de rattraper son retard sur la métropole. En actant les 2,1 milliards d'euros réclamés, l'Etat s'engage a ce qu'ils fassent "l'objet d'un examen prioritaire pour mettre en œuvre un plan additionnel", a expliqué la ministre dans un communiqué (voir ci-dessous).





A Cayenne, le porte-parole du collectif, Davy Rimane, a également salué la signature de l'accord. "On a réussi à ce que le protocole paraisse au journal officiel. Maintenant on pourra travailler avec ce document et aller en justice si on n'est pas satisfaits". De son côté, Olivier Goudet, membre du mouvement des "500 frères contre la délinquance", se montre toutefois plus nuancé : "Une fois que le prochain gouvernement sera en place, dès le premier jour, on va entrer en action. L’Etat nous doit sept milliards et pas deux".