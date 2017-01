Fnac : vers un accord sur le travail le dimanche

L'ouverture le dimanche se profile. La CFDT Fnac a décidé à son tour de signer le nouveau projet d'accord sur le travail dominical et en soirée, qui obtient ainsi la majorité nécessaire (plus de 50%) pour être appliqué, a-t-on appris mercredi auprès du syndicat. La CFTC et la CFE-CGC avaient déjà annoncé qu'elles seraient signataires de cet accord, qui avait été bloqué il y a six mois par la CGT, SUD et FO, alors majoritaires. Les trois syndicats signataires représentent désormais 51,61%, un taux suffisant pour que le projet entre en vigueur.





Après l'inversion en novembre du rapport de force au sein de l'enseigne, les négociations avaient repris le 5 janvier pour trois réunions, avant qu'un nouveau texte soit soumis aux organisations syndicales qui devaient, initialement, se positionner avant le 18 janvier. La CFDT Fnac a précisé qu'elle avait pris sa décision après la consultation de ses sections, dont "une très large majorité a voté en faveur de la signature". Elle a expliqué aussi son avis positif par les "améliorations en termes de création de postes, soit 80 emplois en CDI", note l'AFP.