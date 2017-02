Franciliens, allez-vous payer votre Pass Navigo plus cher ?

Toujours d'après les informations du quotidien, si cette hausse de tarifs ne devrait pas être annoncée lors de la table ronde du 7 mars prochain, elle pourrait intervenir le 22 mars, lors du prochain Conseil d'administration du Stif. Le montant demeure pour l'instant inconnu. Mais à en croire Jacques Baudrier, élu Front de gauche qui siège à l'instance, en l'absence de nouvelles recettes, "il faut augmenter le prix du pass de 3 euros par an". Ce à quoi Marc Pélissier, président de la Fédération des usagers des transports, d'Île-de-France lui répond : "1 euro, ce serait déjà beaucoup."





Ces dernières années, hormis la baisse liée au passage au pass unique en 2015, les tarifs du Pass Navigo n'ont cessé d'augmenter constamment chaque année. Sur les zones 1-2, entre 2009 et 2014, le tarif est ainsi passé de 56,60 à 67,10 euros, puis à 70 euros le 1er septembre 2015 et enfin à 73 euros en juillet dernier. Et cela devrait donc continuer en 2017.