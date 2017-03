Les Galeries Lafayette ouvrent un nouveau magasin pour séduire leurs (précieux) touristes asiatiques

Le lieu, conçu par l’architecte français Ora-ïto, propose les catégories d’articles fétiches des touristes asiatiques : maroquinerie, bijoux, épicerie fine, beauté et parapharmacie… Mais au-delà d’un rayonnage pensé à leur adresse, la direction du magasin s’emploie à chouchouter ses clients. Tous les écriteaux sont traduits en chinois, tandis que les 300 vendeurs embauchés parlent sept langues différentes. Un espace VIP est également mis en place et il est possible pour les consommateurs de réserver des articles en ligne, avant leur visite. Sur place, une application mobile est proposée pour réduire les files d'attentes. Malgré tous les efforts déployés, le lieu n'égale pas la splendeur du magasin historique et sa coupole "art nouveau" de 1912. Pour permettre aux clients d'y accéder facilement, un ancien couloir de métro reliant les deux boutiques a été rouvert.