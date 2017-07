GM&S en Creuse : "une catastrophe économique et sociale pour la région"

Ils s’appellent Paul et Yann et sont tous deux salariés de GM&S à la Souterraine. Ce lundi 24 juillet 2017, ils seront fixés sur le sort de leur entreprise par le tribunal de commerce de Poitiers. La seule offre de reprise du site prévoit de ne garder que 120 salariés sur 277. Les deux employés se confient sur leur avenir professionnel et leurs craintes de voir leurs postes supprimés.