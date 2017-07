VIDÉO - GM&S : un site PSA bloqué, le constructeur fait sortir sa production par hélicoptère

Lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé à lever "immédiatement et sans délai" le blocage de Sept-Fons. "C'est la main tendue qui se retrouve agressée", a dénoncé, de son côté, le directeur des achats de PSA, Yannick Bézard, en soulignant que le groupe se pose "de sérieuses questions" quant à ses engagements vis-à-vis de GM&S. "Depuis 5h30 ce matin, environ 150 salariés de GM&S bloquent un site PSA, le site de Sept-Fons qui comprend plus de 560 salariés", a-t-il expliqué. "C'est une agression qui est de nature à la fois à bloquer des discussions qui sont toujours en cours et qui est de nature à remettre en cause la forme d'accompagnement qui est la nôtre dans le projet de reprise de GM&S La Souterraine par GMD", estime-t-il.