Pourquoi la "clause Molière" qui vise à faire parler le français sur les chantiers fait tant polémique

Vantée lundi 20 mars par Marine Le Pen au moment du débat présidentiel qui l'opposait à Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et François Fillon, la clause Molière agite la classe politique et la société depuis que Valérie Pécresse, suviant Laurent Wauquiez, Hervé Morin et Xavier Bertrand, ont décidé de l'imposer sur les chantiers de leur région perspective.