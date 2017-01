Agents immobiliers contre Airbnb : "Les copropriétaires devraient pouvoir s’opposer aux locations journalières"

Pour autant, vous n’êtes pas partie prenante de la plainte déposée lundi par 800 professionnels…

Non. Je ne pense pas que parler de la condition des agents immobiliers fasse pleurer dans les chaumières et j’ai l’habitude de prendre mes responsabilités. Je ne suis pas contre le progrès. Les technologies qui émergent cassent nos codes, nos certitudes et bousculent les positions dominantes. Tout cela est très bien. Je remarque cependant que les locations journalières assèchent le parc locatif privé alors que l’accès au logement, spécifiquement pour les jeunes, est particulièrement compliqué. J’insiste en outre sur le fait que les plaintes de copropriétaires qui subissent les nuisances de personnes de passage se multiplient. C’est un vrai problème, les assemblées de copropriétaires devraient pouvoir intervenir.